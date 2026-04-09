Эксперт Иванов объяснил рост импорта машин в Россию

Эксперт Иванов: Всплеск импорта автомобилей в РФ носит ситуативный характер

Ввоз новых легковушек в марте увеличился на 40%. При этом альтернативный ввоз вырос на 160%. Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов рассказал, почему так произошло. По его словам, всплеск импорта автомобилей в Россию, включая поставки по параллельным каналам, в прошлом месяце был скорее разовой акцией. Просто дилеры заранее знали о грядущих корректировках в формуле утильсбора и поспешили завезти побольше машин по старым, более выгодным правилам, чтобы создать запас.

Что касается географии, то тут всё решает холодный расчет. Да, часть машин, включая некоторые модели BMW и Audi, действительно идет к нам из Китая – там налажено их производство для всего мира.

Однако более статусные модели, вроде Audi A8 или Q8, часто логичнее везти прямиком из Европы. Причины просты: либо их вообще не делают в Китае, либо китайские версии по оснащению недотягивают до того, чего ждёт российский покупатель.

На выбор маршрута сильно давят и регуляторные нормы. К примеру, правила требуют, чтобы ввозимый автомобиль был в собственности у иностранного продавца до 180 дней. Такие условия напрямую бьют по экономике сделки, и иногда европейский вариант оказывается выгоднее.

В общем-то, вся эта картина наглядно показывает, как рынок подстраивается под меняющиеся правила игры. Участники просто пытаются заранее обезопасить себя от возможных убытков и новых ограничений.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
09.04.2026 
