Почему машины не подешевеют, даже если рубль укрепится
Почему машины не подешевеют, даже если рубль укрепится
Вечный кузов, неубиваемые агрегаты, 4х4 — простой и надежный «японец» за 1,6 млн

За рулем» рассказал, как выгодно приобрести кроссовер Suzuki Vitara с пробегом

Выбирая субкомпактный полноприводный кроссовер с пробегом, легко попасть на неликвид – многие вроде бы достойные модели сочетают полный привод с вариатором, которому бездорожье противопоказано.

Поэтому в новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев такие варианты обходит стороной – и подбирает что-то потенциально куда более надежное. Один из очень крепких кандидатов – Suzuki Vitara. Длина кузова – 4175 мм, клиренс 185 мм, багажник 375 литров. Такие машины продавали у нас с 2015 года, модель изредка встречается под названием Escudo – это та же Витара для других рынков.

Витара – это редкий случай, когда можно без опасений брать любое сочетание агрегатов, отмечает эксперт.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Полноприводную Витару сложно отыскать дешевле 1,6 млн рублей, но предложения за 1,4–1,5 млн (с пробегами под 200 тысяч км) эпизодически всплывают. Массовый мотор 1.6 (110 л.с.) с распределенным впрыском по ресурсу превосходит турбо 1.4 (140 л.с.), где впрыск прямой. Приемлет АИ‑92, и хлопот с ним меньше. В обоих случаях можно рассчитывать на 250–300 тысяч км, но у мотора 1.6 еще и ремонтные размеры есть.

Гидроавтоматы Aisin TF‑71SC или TF‑73SC служат столько же. Механические коробки двух типов – тоже, но Витар с МКП до крайности мало. Полный привод заточен на устойчивость и управляемость. Вязкие покрытия муфте не по нутру, перегревается быстро.

Прекрасно настроена подвеска, к общей надежности не придраться, мелких поломок до 200 тысяч км почти нет, коррозионная стойкость достойная. Но – откровенно бюджетное оснащение и легкий недостаток комфорта. Вердикт: лучший вариант для твердых дорог.

Другие варианты надежного полноприводного субкомпакт-кросса с пробегом – в статье «За рулем»!

Иннокентий Кишкурно
Фото:из архива «За рулем»
10.04.2026 
Отзывы о Suzuki Vitara (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Vitara  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Отличные ходовые качества
Недостатки:
Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа
Комментарий:
Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка - прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли в салоне почему-то меньше, чем обычно. Уверен, Suzuki марку надежности держит и здесь. Докупил подлокотник, резиновые коврики, сделал противошумку и повесил шильдик S на корму. Машина очень резвая, разгон на раз (Турбо), остро рулится, коробка сначала немного дергала, сейчас нормально, вкатилась, тормоза легкие и мгновенные. Вообщем, авто провоцирует на подвиги, нужно держать себя в руках. По трассе 130 в час при 2700 оборотов расход 5,5, по городу и пробкам - 8,5. Держит хорошо. Салон без пафоса и излишеств, но практичный и приятный. Передняя панель не беспокоит, только на острых углах иногда пластик да брякнет. Подвеска как специально сделана под активную шуструю езду. Обзор великолепный, стойки тонкие, стекла большие, задняя камера, пер/задн. парктроники без нареканий. Багажник обычный, в меру. Двери легкие, нужно немного прихлопывать. Музыка приличная. Смартфон к мультимедиа сконнектен через Блютуз, звонки, sms, usb, голосовое управление –через кнопки на руле – все просто, а вот с переводом изображения с экрана на экран проблема – далеко не каждый смартфон активируется. Вообщем, я доволен, авто доставляет удовольствие, знаешь, за что немного переплачиваешь. Если Вы активный человек среднего класса, быстро думаете, быстро ходите, быстро безаварийно ездите, Вам важнее внутреннее содержание, чем форма и понты - это Ваша машина!
+27