Вечный кузов, неубиваемые агрегаты, 4х4 — простой и надежный «японец» за 1,6 млн

За рулем» рассказал, как выгодно приобрести кроссовер Suzuki Vitara с пробегом

Выбирая субкомпактный полноприводный кроссовер с пробегом, легко попасть на неликвид – многие вроде бы достойные модели сочетают полный привод с вариатором, которому бездорожье противопоказано.

Поэтому в новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев такие варианты обходит стороной – и подбирает что-то потенциально куда более надежное. Один из очень крепких кандидатов – Suzuki Vitara. Длина кузова – 4175 мм, клиренс 185 мм, багажник 375 литров. Такие машины продавали у нас с 2015 года, модель изредка встречается под названием Escudo – это та же Витара для других рынков.

Витара – это редкий случай, когда можно без опасений брать любое сочетание агрегатов, отмечает эксперт.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Полноприводную Витару сложно отыскать дешевле 1,6 млн рублей, но предложения за 1,4–1,5 млн (с пробегами под 200 тысяч км) эпизодически всплывают. Массовый мотор 1.6 (110 л.с.) с распределенным впрыском по ресурсу превосходит турбо 1.4 (140 л.с.), где впрыск прямой. Приемлет АИ‑92, и хлопот с ним меньше. В обоих случаях можно рассчитывать на 250–300 тысяч км, но у мотора 1.6 еще и ремонтные размеры есть.

Гидроавтоматы Aisin TF‑71SC или TF‑73SC служат столько же. Механические коробки двух типов – тоже, но Витар с МКП до крайности мало. Полный привод заточен на устойчивость и управляемость. Вязкие покрытия муфте не по нутру, перегревается быстро.

Прекрасно настроена подвеска, к общей надежности не придраться, мелких поломок до 200 тысяч км почти нет, коррозионная стойкость достойная. Но – откровенно бюджетное оснащение и легкий недостаток комфорта. Вердикт: лучший вариант для твердых дорог.

Другие варианты надежного полноприводного субкомпакт-кросса с пробегом – в статье «За рулем»!