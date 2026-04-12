Как не потратить лишнее, готовя машину к лету

Эксперт Родионов: при подготовке машины к лету важно провести диагностику

Правильная подготовка автомобиля к лету может обойтись без неожиданных и крупных трат, если подойти к делу с умом. По словам технического директора одной из крупных сервисных сетей Никиты Родионова главный секрет – это полноценная диагностика. Она позволяет заранее увидеть картину предстоящих работ и точно рассчитать бюджет.

Ведь многие узлы, исправно работавшие зимой, с приходом жары могут неожиданно выйти из строя. Диагностика ходовой части, тормозной системы, кондиционера и состояния жидкостей помогает выявить такие риски заблаговременно. Так вы избежите ситуации, когда срочный ремонт в разгар сезона обойдётся дороже и займёт больше времени. При этом можно не переплачивать за запчасти дорогих брендов, заменив их качественными доступными аналогами.

Планирование – ключевой момент. Зная полный список необходимых процедур, можно распределить их по приоритету и срокам, не пытаясь сделать всё и сразу.