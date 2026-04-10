В каких округах Москвы живет больше всего безбилетников?

С января по март штрафы за безбилетный проезд получили более 98 тыс. москвичей

Максим Ликсутов обнародовал свежую статистику по безбилетникам в столичном транспорте. С января по март этого года штрафы за неоплаченный проезд получили более 98 тыс. пассажиров. Интересно, что это на целых 18% меньше, чем за те же три месяца 2025-го.

Лидерство по числу нарушителей удерживают три округа: Западный, Юго-Восточный и Юго-Западный. А вот самыми добросовестными оказались жители Зеленограда, Центрального и Южного округов там пассажиры платят за проезд исправнее всего.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– За 1-й квартал 2026 года контролеры Организатора перевозок проверили более 3 млн проездных билетов в наземном транспорте. Это на 19% больше в сравнении с тем же периодом 2025 года. Призываем пассажиров оплачивать поездку строго при входе. Эти средства идут на развитие Московского транспорта.

Ежедневные рейды контролёров обычная практика для поддержания порядка. Чтобы избежать неприятностей, пополнять карту «Тройка» или социальную карту лучше заранее. При входе в транспорт её необходимо приложить к валидатору и дождаться зелёного сигнала. Штраф за безбилетный проезд или неправильное использование льготной карты сейчас составляет 5000 рублей.

Лежнин Роман
Фото:Пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы
10.04.2026 
Фото:Пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы
