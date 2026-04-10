В каких округах Москвы живет больше всего безбилетников?

С января по март штрафы за безбилетный проезд получили более 98 тыс. москвичей

Максим Ликсутов обнародовал свежую статистику по безбилетникам в столичном транспорте. С января по март этого года штрафы за неоплаченный проезд получили более 98 тыс. пассажиров. Интересно, что это на целых 18% меньше, чем за те же три месяца 2025-го.

Лидерство по числу нарушителей удерживают три округа: Западный, Юго-Восточный и Юго-Западный. А вот самыми добросовестными оказались жители Зеленограда, Центрального и Южного округов – там пассажиры платят за проезд исправнее всего.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– За 1-й квартал 2026 года контролеры Организатора перевозок проверили более 3 млн проездных билетов в наземном транспорте. Это на 19% больше в сравнении с тем же периодом 2025 года. Призываем пассажиров оплачивать поездку строго при входе. Эти средства идут на развитие Московского транспорта.

Ежедневные рейды контролёров – обычная практика для поддержания порядка. Чтобы избежать неприятностей, пополнять карту «Тройка» или социальную карту лучше заранее. При входе в транспорт её необходимо приложить к валидатору и дождаться зелёного сигнала. Штраф за безбилетный проезд или неправильное использование льготной карты сейчас составляет 5000 рублей.