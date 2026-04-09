Обновленный УАЗ Патриот дебютирует в дилерских центрах к началу осени

Обновленный УАЗ Патриот: дизель 136 л.с. и две новые шестиступенчатые МКП

Сейчас модернизированные внедорожники УАЗ Патриот проходят испытания, в ходе которых преодолеют 100 тысяч километров по разбитым дорогам и в разных климатических условиях.

Главное новшество обновленного автомобиля – новый двухлитровый дизельный мотор мощностью 136 л.с. с крутящим моментом 320 Н*м.

Этот тяговитый агрегат ведет родословную от мотора JAC, но уже локализован в Елабуге на заводе «Соллерс Алабуга». Такой же турбодизель, но с отдачей в 130 л.с. знаком нам по грузовичку Sollers Argo.

Дизель работает в паре с новой шестиступенчатой механической коробкой LC6T32.

Бензиновая версия тоже не осталась без внимания: ее 2,7-литровый мотор ЗМЗ Pro (150 сил и 235 Н*м) теперь сочетается с другой «шестиступкой» – ML637С.

Обновленный УАЗ Патриот дебютирует в дилерских центрах к началу осени

Обе коробки разработаны компанией JAC и локализованы на Заволжском моторном заводе, их хвалят за большой запас прочности. Наличие прямой шестой передачи обещает снижение расхода топлива и лучшую разгонную динамику.

Гидромеханического автомата, о котором много говорят, пока на автомобиле не будет, хотя работы над ним ведутся.

Напомним, раньше на Патриот ставили автоматы Punch Powerglide, но выпуск таких машин остановили в 2022 году. Тогда же модель начали оснащать пятиступенчатой механикой от BAIC, которую собирали в Ульяновске на предприятии «Автодеталь-Сервис». Теперь на смену пришли более современные шестиступенчатые коробки.

Также рестайлинговый Патриот получит точечные изменения внешности (включая пересмотренную LED-оптику) и обновленный интерьер. В салоне появится новое рулевое колесо на магниевом каркасе отечественного производства.

Алексеева Елена
Фото:УАЗ
09.04.2026 
Фото:УАЗ
Отзывы о УАЗ Patriot (453)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+18