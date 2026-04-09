Обновленный УАЗ Патриот дебютирует в дилерских центрах к началу осени

Обновленный УАЗ Патриот: дизель 136 л.с. и две новые шестиступенчатые МКП

Сейчас модернизированные внедорожники УАЗ Патриот проходят испытания, в ходе которых преодолеют 100 тысяч километров по разбитым дорогам и в разных климатических условиях.

Главное новшество обновленного автомобиля – новый двухлитровый дизельный мотор мощностью 136 л.с. с крутящим моментом 320 Н*м.

Этот тяговитый агрегат ведет родословную от мотора JAC, но уже локализован в Елабуге на заводе «Соллерс Алабуга». Такой же турбодизель, но с отдачей в 130 л.с. знаком нам по грузовичку Sollers Argo.

Дизель работает в паре с новой шестиступенчатой механической коробкой LC6T32.

Бензиновая версия тоже не осталась без внимания: ее 2,7-литровый мотор ЗМЗ Pro (150 сил и 235 Н*м) теперь сочетается с другой «шестиступкой» – ML637С.

Обе коробки разработаны компанией JAC и локализованы на Заволжском моторном заводе, их хвалят за большой запас прочности. Наличие прямой шестой передачи обещает снижение расхода топлива и лучшую разгонную динамику.

Гидромеханического автомата, о котором много говорят, пока на автомобиле не будет, хотя работы над ним ведутся.

Напомним, раньше на Патриот ставили автоматы Punch Powerglide, но выпуск таких машин остановили в 2022 году. Тогда же модель начали оснащать пятиступенчатой механикой от BAIC, которую собирали в Ульяновске на предприятии «Автодеталь-Сервис». Теперь на смену пришли более современные шестиступенчатые коробки.

Также рестайлинговый Патриот получит точечные изменения внешности (включая пересмотренную LED-оптику) и обновленный интерьер. В салоне появится новое рулевое колесо на магниевом каркасе отечественного производства.