#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти надежные кроссоверы не подведут даже спустя годы
Эти надежные кроссоверы не подведут даже спустя годы
Эксперты Fresh назвали самые надёжные...
Какая судьба ждет автомобили Волга в России? Разбор эксперта

Алла Аксенова оценила перспективы возрожденного бренда Volga

В последнее время много говорят о возрождении бренда Volga, автомобили которого фактически создаются на технологической базе Geely.

Так для кого предназначены такие машины? Есть ли у них перспективы на российском рынке? Проявит ли покупатель интерес к новой марке и станет ли она массово востребованной?

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Мнение эксперта

Алла Аксенова, CEO коммуникационного агентства PR DEV:

Какая судьба ждет автомобили Волга в России? Разбор эксперта

– В истории с возрождением Volga мы видим достаточно интересный брендовый эксперимент. С одной стороны, у Волги есть мощный культурный капитал: это символ статуса, ностальгии и определенного социального кода. Но с другой – современный продукт, по сути, базируется на моделях Geely, а значит, возникает разрыв между ожиданием и реальностью.

Если говорить о целевой аудитории, то это, скорее будет аудитория 35+, люди с эмоциональной привязкой к бренду, а также рациональные покупатели, ищущие знакомое имя в новой реальности.

Но есть еще один важный сегмент – B2G и государственные структуры: региональные администрации, федеральные ведомства, государственные корпорации и корпоративные автопарки с госучастием.

Для них Volga потенциально может стать символически правильным выбором, подчеркивающим локальную идентичность. Кроме того, выбор Volga – это отсутствие репутационных рисков, связанных с «чужими» марками.

Однако здесь вступает в силу важный нюанс позиционирования и возникает риск: если Volga воспринимается как «перелицованный Geely», то для частного рынка это снижает уникальность, а для госзаказчика – символическую ценность.

С другой стороны, при грамотной работе с брендом это может стать преимуществом.

Например, позиционирование как «современный российский служебный автомобиль» и акцент на надежности, стандартах и унификации автопарков могут добавить «бонусов» в карму (репутацию).

В этом случае бренд может органично зайти в сегмент служебных автомобилей и закрепиться именно там, даже если массовый рынок будет реагировать сдержанно.

С точки зрения коммуникации, ключевой вопрос остается тем же: «Что именно продает Volga сегодня – воспоминание или продукт?» Для разных аудиторий он звучит по-разному. B2C: «это та самая Волга или нет?» Для B2G: «это автомобиль, который уместно поставить у здания администрации?»

Если ответа нет, бренд рискует повторить траекторию Москвича: умеренный интерес на старте, высокий медийный шум, но отсутствие устойчивого спроса. Здесь основная задача – развести смыслы для разных аудиторий и при этом сохранить единую, убедительную идентичность.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Volga и PR DEV
Количество просмотров 19
10.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0