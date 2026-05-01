Дом на колесах с семейными ценностями: Camppass меняет правила игры

Максимум свободы и технологий в автодоме Camppass CR650 для четырех человек

Рынок автодомов пополнился моделью, которая стирает грань между транспортом и полноценным жильем.

Camppass CR650 создан для тех, кто не готов мириться с теснотой и типовыми решениями.

Внутри этого кемпера действительно можно жить, а не просто ночевать. Четыре спальных места, отдельная кухня и даже собственная ванная – вот базовая комплектация. Но главная фишка новинки – гибкость.

Заказчик сам решает, из каких материалов будет салон, какую технику поставить и где разместить системы хранения. Такая персонализация позволяет превратить автодом в идеального спутника хоть для кругосветки, хоть для пикника у реки.

Инженеры сделали ставку на автономность. Солнечные панели на крыше, объемные баки для воды и умная климатическая система позволяют забыть о цивилизации на долгое время. При этом управлять всем хозяйством просто – интеллектуальные системы делают жизнь в дороге несложной даже новичку.

Безопасность тоже не обошли стороной. Прочный, но легкий каркас рассчитан на тяжелые дороги, а для семей с детьми есть дополнительные крепления кресел и системы доступа.

Да, стоит CR650 дороже среднего (в переводе на рубли около 3,6 млн), но производитель дает главное: возможность собрать дом на колесах под себя, не жертвуя комфортом и защитой. Это не просто автодом, это новый стандарт семейных путешествий.