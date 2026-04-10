Импорт японских автомобилей в Россию резко вырос: свежие данные
Импорт автомобилей из Японии в Россию резко ускорился в начале года. По данным «Автостата», за январь-март 2026-го в страну ввезли 47,5 тысячи машин старше трёх лет, что на целую треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Привычный расклад сил на этом рынке начинает меняться. Традиционный лидер, Toyota, пока сохраняет первое место с 15 152 единицами, но её отрыв стал почти символическим. Honda с результатом в 15 136 машин буквально дышит ей в затылок. Глава аналитического агентства Сергей Целиков не исключает, что по итогам всего года объём ввоза поддержанных Honda может даже обогнать Toyota.
Вместе на эти два бренда приходится почти 64% всего японского «секонд-хенда», поступающего в Россию. За лидерами с заметным отставанием следуют Suzuki (4243 шт.) и Mazda (2497 шт.). Примечательно, что пятую строчку рейтинга занял не японский, а немецкий Volkswagen, который смог обойти Nissan и Mitsubishi, ввезя 1865 автомобилей с пробегом.
