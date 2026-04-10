Четыре шага до покупки авто: инструкция для тех, кто хочет накопить

Мечта о машине перестанет быть недостижимой, если следовать простым правилам

Многие убеждены, что накопить на собственный автомобиль практически невозможно. Эксперты уверяют: это не так, если действовать четко и последовательно.

Первый шаг – забыть о расплывчатых желаниях. Не «хочу машину», а конкретная модель с понятной ценой. Финансовые консультанты советуют выбирать автомобиль, который стоит не дороже вашего совокупного семейного дохода за 8–12 месяцев. Если вы получаете 50 тысяч рублей, то цель в 500 тысяч рублей абсолютно реальна. А вот старые премиум-иномарки с большим пробегом лучше обходить стороной: их содержание разорит быстрее, чем накопление.

Далее начинается кропотливая работа с бюджетом. Возьмите конверты: один для коммуналки, второй для одежды, третий для развлечений и еще один для непредвиденных трат. Расходы на еду лучше разделить на четыре недельные части, чтобы не потратить всё за первую половину месяца. Оставшиеся 10–20% дохода сразу, в день зарплаты, положите в банк на пополняемый депозит (без возможности снятия денег раньше срока). А на видное место повесьте график накоплений – визуальный прогресс мотивирует не меньше, чем проценты по вкладу.

Не бойтесь сделать шаг назад. Если, например, новый Chery Tiggo 7 кажется слишком дорогим, присмотритесь к более доступной модели Chery Tiggo 4 или к почти новому автомобилю с небольшим пробегом.

И последний совет: кредит может быть не врагом, а помощником. Некоторые автопроизводители предлагают кредит на три года под хороший процент. при первоначальном взносе 40–50%. Однако помните, что к цене машины нужно прибавить еще 10–20% на ОСАГО, резину и мелкий ремонт.