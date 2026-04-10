«Москвич» решил зарегистрировать товарный знак с необычным названием

Завод «Москвич» подал заявку на товарный знак «Можно, если нужно!»

Автозавод «Москвич» решил закрепить за собой довольно необычный слоган. Предприятие направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Можно, если нужно!».

Согласно документам, под этой маркой компания сможет выпускать широкий спектр продукции, от навигационных приборов и научного оборудования до компьютерной техники и, конечно, самих транспортных средств.

С чем связана регистрация данного товарного знака, неизвестно. Можно предположить, что с новой линейкой «М». Вероятно, предприятие готовит очередные новинки.