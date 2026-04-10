ФАС оценит конкуренцию на рынке автомобильных шин

В России ФАС запросила данные у отечественных производителей шин

Федеральная антимонопольная служба России начала сбор информации у отечественных производителей автомобильных шин об объемах производства и поставок продукции за 2025 год, а также об экспорте.

Запросы отправлены производителям шин как для легковых, грузовых и легкогрузовых машин, так и для сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники и спецтранспорта (строительного, горного, промышленного). Также ФАС обратилась в компании, которые выпускают авиационные шины и шины для мотоциклов.

Таким образом на основе полученной информации ведомство планирует оценить уровень конкуренции на рынке и выявить сферы, где требуются меры антимонопольного регулирования.