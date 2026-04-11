Как не «убить» тормоза на тяжелом внедорожнике: инструкция от механиков
11 апреля
В России начали продавать просторный и богато оснащенный Volkswagen дешевле Лады

Новые седаны Volkswagen Lavida XR продаются в РФ с ценой от 1,55 млн рублей

Volkswagen Lavida XR – новый претендент на место в российском бюджетном сегменте. Эта модель, изначально созданная для Китая, уже предлагается к заказу несколькими дилерами, а её начальная цена составляет 1,55 млн рублей.

Volkswagen Lavida XR

Во Владивостоке за эти деньги готовы привезти базовую версию. Судя по фотографиям в объявлении, в неё входят тканевый салон, простые стальные диски, а также отсутствуют люк и светодиодная оптика. Для сравнения, обновлённая LADA Vesta 2026 модельного года в минимальной комплектации начинается от 1,581 млн рублей, а белорусский седан Belgee S50 – почти от 1,9 млн.

Цены на автомобиль заметно разнятся в зависимости от города и набора опций. В Новосибирске, к примеру, версию «побогаче» оценили в 1 688 900 рублей. За эти деньги покупатель получит салон с отделкой из эко-кожи, цифровую приборную панель, мультируль, медиасистему с сенсорным экраном и полный электропакет. В список оборудования также входят камера заднего вида, парктроники, люк, кнопка запуска двигателя, светодиодная оптика и легкосплавные диски.

Интерьер Volkswagen Lavida XR

При этом во Владивостоке менее оснащённый вариант, судя по фото лишённый многих из этих опций, предлагают за 1,78 млн рублей. Аналогичный автомобиль у другого местного продавца стоит уже свыше 2 миллионов. Впрочем, новосибирские дилеры вновь оказываются выгоднее: там богато укомплектованный седан с люком и прочими «плюшками» можно заказать за 1,93 млн рублей. В Москве за точно такую же машину просят ровно 2 млн.

Под капотом всех предлагаемых Lavida XR – знакомый по прежним российским Volkswagen и Skoda атмосферный двигатель. Речь о 1,5-литровом 110-сильном моторе семейства EA211, который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Модель построена на простой платформе MQB-A0, что также положительно сказывается на итоговой стоимости утильсбора.

Лежнин Роман
Фото: Volkswagen
11.04.2026 
