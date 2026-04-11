Редчайший гоночный Lotus найден в обычном сарае

История Lotus Elan 26R: редкая модификация 1960-х годов на базе купе и родстера

Lotus Elan 26R – это не просто редкая версия знаменитого британского спорткара, а практически чистокровная гоночная машина, созданная для трека. Её выпустили в середине 1960-х, и сделали всего 33 экземпляра, что автоматически превращает любой из них в коллекционный раритет.

Основа и эволюция

За основу взяли серийные Elan в кузове купе (Type 45) и родстер (Type 36). Индекс «26R» расшифровывается просто: 26 – это внутренний гоночный номер проекта в конструкторском бюро Lotus, а R означает «Racing». Модификацию разработали специально для участия в гонках, где действовали правила Группы 4, разрешавшие использовать слегка доработанные серийные автомобили.

Технические отличия от дорожных версий были радикальными. Кузов облегчили, убрав всё лишнее, и усилили ключевые элементы. Под капотом стоял доработанный 1,6-литровый двигатель Lotus TwinCam, который в зависимости от комплектации выдавал от 135 до 165 лошадиных сил. Для сравнения, стандартный мотор дорожного Elan развивал около 105-115 сил. Трансмиссию тоже усилили, установив более надёжную коробку передач от Ford Cortina Lotus.

Ходовая часть и особенности

Подвеску серьёзно переработали, сделав её регулируемой, а тормоза позаимствовали у более мощной модели Lotus Elan +2. В салоне не осталось и намёка на комфорт: вместо обычных сидений – гоночные ковши, вместо руля с деревянным ободом – спортивный, а вместо приборной панели – минимальный набор самых необходимых датчиков. Вес машины удалось снизить примерно до 580 килограммов, что, в паре с мощным мотором, давало феноменальную динамику для своего времени.

На трассе 26R оказался чрезвычайно успешным. Эти автомобили регулярно побеждали в национальных британских гонках, а также участвовали в престижных международных соревнованиях, включая 24 часа Ле-Мана. Их ахиллесовой пятой, впрочем, как и у многих Lotus той эпохи, была сравнительно невысокая надёжность, требовавшая от механиков постоянного внимания.

Наследие и коллекционная ценность

Сегодня Lotus Elan 26R – объект охоты для серьёзных коллекционеров исторической гоночной техники. Его ценность определяется не только редкостью, но и прямым родством с золотой эпохой британского автоспорта. Эта модель наглядно показывает, как изящный дорожный спорткар превращали в азартного и бескомпромиссного бойца треков, оставившего яркий след в автоспортивной истории.