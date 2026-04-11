Стали известны российские цены нового кроссовера Peugeot

«Автомобильные технологии» объявили цену нового Peugeot 4008 в 4,199 млн рублей

Peugeot 4008 2026 модельного года уже можно заказать в России, причём дилеры просят за него 4 миллиона 199 тысяч рублей. Цену обнародовала компания « Автомобильные технологии», которая и будет поставлять эти кроссоверы. Интересно, что машины могут оказаться как собранными на калужском заводе, так и приехать прямиком из Китая.

На сайте дистрибьютора уже висит как минимум шесть таких автомобилей, готовых к отправке покупателям. В ближайшее время они появятся в салонах девяти дилерских центров Peugeot, которые работают в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Калуге и Твери. Получается, выбор у клиентов будет – но только между цветами, ведь комплектация у обновлённой модели всего одна.

Если сравнивать с предыдущим предложением, то новая версия подорожала примерно на 300 тысяч. Прежде в продаже был Peugeot 4008 Allure 2023 года выпуска. Зато теперь в базовую цену сразу включили элементы пакета Black Pack, который раньше шёл отдельной опцией за 52 тысячи рублей. Речь идёт о решётке радиатора и логотипе с тёмным хромированием, чёрных воздухозаборниках и хромированных накладках на бамперах.

В салоне тоже кое-что поменялось. На место прежнего руля пришло спортивное мультифункциональное колесо, обитое гладкой кожей. А сиденья, которые раньше отделывались кожей Claudia цвета Mistral & Asphalte, теперь обшиты искусственной кожей тёмного оттенка. Палитра цветов кузова, кстати, серьёзно сократилась: вместо четырёх вариантов осталось всего два – платиново-серый Gris Platinum и перламутрово-белый Blanc Nacre. Чёрные и красные машины сейчас не предлагаются.

Всё остальное оснащение, в общем-то, сохранилось на прежнем уровне. Базовая комплектация по-прежнему щедрая: фронтальные и боковые подушки, шторки безопасности, целый пакет «Безопасность плюс» с адаптивным круиз-контролем и прочими электронными помощниками. Из приятного – 18-дюймовые легкосплавные диски, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль и камера кругового обзора с парктрониками спереди и сзади.

Не забыли и о комфорте: в списке оборудования значатся система бесключевого доступа, электропривод двери багажника, мультимедийка с 10-дюймовым экраном и акустика на шесть динамиков.

Под капотом у кроссовера ничего нового – всё тот же проверенный 1,6-литровый турбомотор, который выдаёт 170 лошадиных сил. С ним в паре работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. С такой силовой установкой автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10,4 секунды, а в смешанном цикле, по паспорту, потребляет около 6,9 литра топлива на каждую сотню километров.

Между прочим, это не единственная новость от концерна Stellantis, которому принадлежит Peugeot. Его дочерняя марка Opel уже анонсировала новую «заряженную» версию хэтчбека Corsa с индексом GSE. Машина, которая получит мощный электромотор, должна дебютировать в конце 2026 года, заняв место легендарных спортивных модификаций с двигателями внутреннего сгорания.