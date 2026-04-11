Как не «убить» тормоза на тяжелом внедорожнике: инструкция от механиков
11 апреля
Как не «убить» тормоза на тяжелом внедорожнике: инструкция от механиков
Китайский гигант выпустит внедорожник уровня Maybach

Ху Сяоцин: Yangwang U8L за $200 тыс. составит конкуренцию Maybach GLS 600

Китайский автогигант BYD намерен бросить вызов самому статусному сегменту, представив на Пекинском автосалоне в 2026 году четырёхместную версию люксового внедорожника U8L. Об этом сообщил генеральный директор отдела продаж компании Ху Сяоцин. По сути, речь идёт о флагмане суббренда Yangwang, и его цена, по мнению аналитиков, перешагнет отметку в 200 тысяч долларов.

Yangwang U8L
Yangwang U8L

Для сравнения, текущая шестиместная модификация U8 оценивается примерно в 180 тысяч. Получается, более компактный и, вероятно, более роскошный салон для четырёх пассажиров обойдётся покупателю дороже. Такой шаг напрямую нацелен на нишу, где сейчас доминируют модели вроде Mercedes-Maybach GLS 600.

Пока что официальных деталей о новинке немного, но сам факт анонса дорогой четырёхместной версии говорит о многом. BYD через Yangwang явно стремится закрепиться не просто в премиуме, а в высшей лиге автомобильной роскоши, где конкуренция идёт уже не столько за технологии, сколько за статус и исключительность. Пекинский автосалон 2026 года станет для этой амбициозной заявки первой серьёзной публичной площадкой.

Источник:  Motor
Лежнин Роман
Фото:BYD
11.04.2026 
Фото:BYD
