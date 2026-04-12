Возрожденный отечественный бренд выпустит фургон для узких городских улиц

Руссо-Балт анонсировал короткую версию фургона Ф200 длиной 5 метров

Марка Руссо-Балт готовит к выходу на российский рынок укороченную модификацию своего электрического фургона. В пресс-службе компании рассказали, что появятся версии H1L1 с габаритами 5000 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1950 мм в высоту. Эта модель, кстати, будет с передним приводом.

Напомним, оригинальный фургон «Ф200» был представлен пермским стартапом ещё в январе 2026 года. Его дизайн, выполненный в духе Tesla Cybertruck, сразу привлёк внимание. Полноразмерная версия заметно больше: длина – 5950 мм, ширина – 2000 мм, а высота достигает 2550 мм. Производитель заверяет, что внутри такого фургона можно спокойно стоять в полный рост.

Техническая начинка у базовой модели серьёзная. Под капотом – электромотор на 200 лошадиных сил, а энергию запасает литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 115 кВт·ч. На одном заряде, по заявлениям, можно проехать до 400 километров. Кузов из неокрашенной нержавеющей стали выглядит брутально и практично, а перевезти на нём можно до тонны груза.

Цена вопроса для первого фургона стартует от 6,5 миллионов рублей. Первые покупатели, как планируется, получат свои машины уже в январе 2027 года.

Историческая справка: оригинальные автомобили под брендом «Руссо-Балт» выпускались в Российской империи с 1909 по 1918 год, и за это время успели собрать несколько сотен экземпляров.

Источник:  Motor
Лежнин Роман
Фото:Руссо-Балт
12.04.2026 
