Крутой седан с тремя моторами и лидаром: обновлённый Avatr 12 выходит на рынок

Обновлённый Avatr 12 официально представлен в Китае с ценой 2,67 млн рублей

Обновлённый Avatr 12 теперь официально продаётся в Китае. В отличие от российской версии, которая предлагается только с электромоторами, на родине седан доступен и как чисто электрический, и как гибридный автомобиль. Стартовая цена установлена на уровне 293 900 юаней, что примерно равно 2,67 миллионам рублей по текущему курсу.

Avatr 12

В базовой комплектации стоят два двигателя, вместе развивающие 673 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента. Но настоящим зверем становится топовый вариант с тремя электромоторами – их суммарная отдача достигает 955 «лошадей» и 996 Нм. С такой мощностью китайский седан, по заявлению производителя, разгоняется до сотни всего за 2,71 секунды. На одном заряде батареи он может проехать до 735 километров.

Гибридная версия устроена иначе. Здесь двигатель внутреннего сгорания не связан с колёсами напрямую, а работает как генератор, подзаряжая аккумулятор. За движение же отвечают два электромотора на задней оси мощностью до 566 л.с. На чистом электричестве такой автомобиль проходит около 350 км, а общий запас хода с учётом топливного бака увеличивается до впечатляющих 1260 километров.

Техническое обновление и система автономности

Главным техническим новшеством обновлённой модели стал лидар с разрешением 896 строк, который компания Huawei анонсировала чуть больше месяца назад. Вместе с ним машина получила целый арсенал сенсоров: 5 миллиметровых радаров, 12 ультразвуковых датчиков, 11 камер и даже 3 дополнительных твердотельных лидара. Этот набор оборудования серьёзно расширяет возможности автономного вождения в городе, на трассе и при парковке.

Avatr 12

В определённых ситуациях Avatr 12 способен полностью взять управление на себя, мгновенно реагируя на угрозы благодаря дальнобойному лидару. Кстати, этот сенсор отлично «видит» различные препятствия – от машин и пешеходов до небольших конструкций – даже в полной темноте.

Другие ключевые изменения в Avatr 12

Под капотом теперь работает новая система управления двигателями на 6-ядерном чипе. Его производительность колоссальна – до четырёх миллиардов операций в секунду. Не остались без внимания и амортизаторы: их заменили на электромагнитные, способные автоматически менять жёсткость до тысячи раз за ту же секунду, подстраиваясь под дорогу.

Интерьер Avatr 12

Салон тоже преобразился. Центральное место занимает 15,6-дюймовый сенсорный экран, а перед водителем и пассажиром растянулся огромный 35,4-дюймовый 4K-дисплей. За отдельную плату вместо традиционных зеркал заднего вида можно установить цифровые камеры, выводящие картинку на мониторы внутри автомобиля.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
12.04.2026 
