В России появился уникальный «европеец» с мотором-миллионником дешевле Лады

В России начали продавать иранские Peugeot 207i с ценой от 1,45 млн рублей

В российских автосалонах появились в продаже новые хэтчбеки Peugeot 207i, которые на самом деле производятся иранской компанией Iran Khodro. К середине апреля в открытой продаже нашлось три таких автомобиля 2024 года выпуска, причём все – в одинаковой комплектации.

Peugeot 207i

Цены начинаются от 1 449 000 рублей, что делает эту модель интересной альтернативой отечественным новинкам. Для сравнения, базовая пятидверная LADA Iskra SW сейчас стоит 1 527 000 рублей, а минимальная цена на самую доступную LADA Vesta 2026 модельного года начинается от 1 581 000 рублей.

Два автомобиля по цене 1,45 млн рублей предлагает мультибрендовый салон в Кирове. За эти деньги покупатель получает готовый к регистрации хэтчбек с панорамной крышей, кожаным мультирулём, комбинированной отделкой сидений и медиасистемой с большим экраном и функцией Hands free. В список оснащения также входят климат-контроль, подогревы зеркал и заднего стекла, а ещё электростеклоподъёмники.

А вот в серовском автосалоне Свердловской области за практически идентичный Peugeot 207i просят уже 1 749 000 рублей – на целых 300 тысяч дороже. Правда, на фотографиях оттуда видно, что в машине есть система контроля давления в шинах и как минимум один USB-порт.

Интерьер Peugeot 207i

Вообще, называть эту модель «настоящим» европейским Peugeot 207 было бы не совсем верно. По сути, это глубокая модернизация старого Peugeot 206+, чья платформа восходит к 2009 году. Под капотом у всех трёх продающихся машин установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель TU5P мощностью 113 л.с., соответствующий экологическому классу Евро-5. Этот мотор, кстати, является развитием знаменитого французского «миллионника». Работает он в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

