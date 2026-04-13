Как Haval и Chery проходят 100 000 км: эксперт о надежности «китайцев»

Эксперт Коган рассказал, что происходит с китайскими машинами через 100 000 км

Основатель компании ВсеИзКитая, председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортёров и импортеров Андрей Коган рассказал, что происходит с машинами из КНР после 100 тысяч км пробега.

По его словам, проблема долговечности «китайцев» при достижении знаковой отметки в сто тысяч километров пробега сегодня стремительно теряет свою остроту, переходя из разряда тревожных ожиданий в категорию стандартной сервисной статистики. Ещё недавно многие ждали от них скорых поломок после гарантии, но реальность оказалась куда оптимистичнее.

Технологический прорыв в производстве

Фактически, всё изменилось из-за огромных вложений в заводские процессы и покупку передовых технологий у мировых лидеров. Современная машина из КНР после ста тысяч на одометре – это уже не та хлипкая конструкция, которую помнят по моделям пятилетней давности. Возьмём, к примеру, кузова: массовый переход на высокопрочную сталь и полноценную оцинковку с двух сторон почти победил коррозию. Раньше ржавчина на стыках могла появиться уже ко второму году, а теперь даже глубокие сколы после нескольких зим часто не приводят к сквозному разрушению металла – во многом благодаря более эластичным и стойким лакокрасочным составам.

Прогресс коснулся и силовых агрегатов. Многие бензиновые моторы в нынешних кроссоверах – результат совместной работы с европейскими инженерами или наследие купленных брендов. К своему первому юбилею в километрах они обычно не показывают критического износа: стенки цилиндров остаются в хорошем состоянии, чрезмерного расхода масла нет, а компрессия держится стабильно. Производители здорово поработали над системами охлаждения и материалами уплотнений, так что вечные проблемы с течами и перегревами в основном ушли в прошлое.

Эволюция салона и ходовой части

Раньше к ста тысячам салон мог скрипеть всеми панелями, а искусственная кожа на сиденьях – залосниться. Сейчас применяют куда более стойкие материалы, от качественных пластиков до износостойких вариантов искусственной кожи. Сиденья сохраняют форму, руль не становится скользким, а общая отделка выглядит прилично даже после окончания гарантии.

Подвеска – ещё один пункт, где заметен явный прогресс. Инженеры нашли баланс между комфортом и жёсткостью, а главное – повысили ресурс ключевых элементов вроде сайлентблоков, амортизаторов и подшипников. Первая капитальная ревизия ходовой теперь требуется ближе к девяноста-ста тысячам, что вполне на уровне японских или корейских марок. Причём запчасти часто доступны и не запредельно дороги, что упрощает жизнь владельцу.

Надёжность электроники и итоги

Сложная электронная начинка, которую прочили в главные слабые места, на деле оказалась довольно живучей. К тому же пробегу мультимедийные системы, как правило, не начинают тормозить, а датчики и камеры сохраняют работоспособность. Похоже, производители успешно преодолели «детские болезни» ранней цифровизации, научившись защищать электронику от перепадов напряжения и суровых условий.

В общем, отметка в сто тысяч километров для современных Geely, Haval, Chery или премиальных Exeed и Zeekr перестала быть чем-то пугающим. Это просто очередной этап, после которого машина обычно продолжает ездить без необходимости вкладывать в неё целое состояние.