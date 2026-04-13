Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota зарегистрировала название модели для торговли авто в России

Роспатент зарегистрировал товарный знак Toyota C+pod в апреле 2026 года

Роспатент официально зарегистрировал в России товарный знак для сверхкомпактного электромобиля Toyota C+pod. Соответствующая заявка от японской компании поступила ещё в марте прошлого года, а само решение ведомства датировано апрелем нынешнего.

Этот двухместный электрокар длиной менее двух с половиной метров дебютировал в Японии ещё в конце 2020 года. Изначально его создавали для коротких перемещений по городу, а целевой аудиторией стали пожилые люди, курьеры и различные организации, включая муниципальные службы.

Технические характеристики машины скорее напоминают мопед, чем привычный автомобиль. Моторчик выдаёт всего 12 с небольшим лошадиных сил, максималка ограничена 60 километрами в час, а на одном заряде батареи можно проехать около 150 километров.

Патентная активность Toyota в России

Примечательно, что регистрация знака для C+pod – часть общей стратегии Toyota по защите активов в РФ, несмотря на фактический уход с рынка. Ранее в этом году компания аналогичным образом оформила права на названия моделей Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso и бренда Lexus.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Flickr
13.04.2026 
Фото:Flickr
Поделиться:
Оцените материал:
0