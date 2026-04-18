Toyota зарегистрировала в России новый компактный городской автомобиль

Toyota получила патент на продажу электромобиля C+pod в России

Роспатент официально зарегистрировал в России товарный знак для сверхкомпактного электромобиля Toyota C+pod. Соответствующая заявка от японской компании поступила ещё в марте прошлого года, а само решение ведомства датировано апрелем нынешнего.

Toyota C+pod

Этот двухместный электрокар длиной менее двух с половиной метров дебютировал в Японии ещё в конце 2020 года. Изначально его создавали для коротких перемещений по городу, а целевой аудиторией стали пожилые люди, курьеры и различные организации, включая муниципальные службы.

Технические характеристики машины скорее напоминают мопед, чем привычный автомобиль. Моторчик выдаёт всего 12 с небольшим лошадиных сил, максималка ограничена 60 километрами в час, а на одном заряде батареи можно проехать около 150 километров.

Примечательно, что регистрация знака для C+pod – часть общей стратегии Toyota по защите активов в РФ, несмотря на фактический уход с рынка. Ранее в этом году компания аналогичным образом оформила права на названия моделей Wigo, Avensis, Crown Signia, Verso и бренда Lexus.

Интерьер Toyota C+pod

Дела у оставшегося в России юридического лица «Тойота Мотор» идут неважно. Если в 2021 году его выручка измерялась сотнями миллиардов рублей, то к концу 2024-го она рухнула до 7,2 млрд. Правда, по итогам прошлого года компания всё же вышла в прибыль, которая составила 2,5 млрд рублей.