Эти популярные в РФ бренды продали 1 млн машин по всему миру
13 апреля
Эти популярные в РФ бренды продали 1 млн машин по всему миру
Легальный обман: почему ваш спидометр сознательно привирает

Михаил Лазарев: При 130 км/ч на спидометре в реальности вы едете 122–125 км/ч

Вы когда-нибудь замечали, что навигатор в смартфоне показывает на 5–7 км/ч меньше, чем стрелка спидометра на приборной панели?

Не спешите винить электронику. Ваш автомобиль обманывает вас сознательно, и это абсолютно законно.

Инженеры с одобрения юристов специально завышают цифры на спидометре. Если бы машина показывала скорость ниже реальной, производителя ждали бы многомиллионные иски за ДТП. Поэтому при 130 км/ч на табло в реальности вы едете всего 122–125 км/ч, объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Эта погрешность работает как щит: она создает ложный запас уверенности и спасает кошелек от штрафов «писем счастья».

Откуда же берется разница? Автомобиль считает обороты колес и умножает их на жестко заложенную в программу длину окружности шины. Навигатору плевать на износ резины или давление. Спутник просто замеряет время перемещения из точки А в точку Б, поэтому его данные максимально близки к истине. Однако в туннелях или плотной застройке GPS «сходит с ума», и тогда остается верить только штатному прибору.

Особая ловушка – тюнинг. Если вы поставили огромные диски или накачали высокопрофильные шины, спидометр начнет врать еще сильнее, показывая скорость, которая ниже реальной, а при изношенном протекторе погрешность может наоборот вырасти до 3–5%. Юристы напоминают: использование сторонних гаджетов иногда вызывает вопросы у полиции, но инспектор не имеет права требовать разблокировки вашего смартфона без оформленного протокола.

Единственный способ узнать реальную скорость – выехать на прямой участок трассы и сравнить данные круиз-контроля со стабильным сигналом GPS. Данные навигатора в таких условиях будут иметь точность до 0,1 км/ч.

Алексеева Елена
Фото:freepik / pvproductions
13.04.2026 
