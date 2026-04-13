Скидки на эти популярные внедорожники закончились

Марка Tank отменила скидки до 500 тысяч рублей на внедорожники в России

Российский офис марки Tank официально завершил программу специальных цен, которую сам же позиционировал как «прямую выгоду» для покупателей. По сути, это означает отмену всех крупных скидок, действовавших ранее.

Tank 500

Теперь за внедорожник Tank 500 в минимальной комплектации просят от 7,1 млн рублей, а топовые версии обойдутся уже в 8,8 млн.

Флагманский Tank 700, на который раньше давали дисконт в полмиллиона, теперь стоит от 8,9 до 14,2 миллиона.

Ранее скидки варьировались от 100 до 300 тысяч на разные модификации Tank 500 и достигали тех самых 500 тысяч на модель Tank 700, причём касались это машин как 2024, так и 2025 года выпуска.

Tank 700