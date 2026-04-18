Совместный проект Chery и Land Rover замечен на тестах в предсерийном обличье

Chery и Jaguar Land Rover тестируют внедорожник Freelander на платформе E0X

Новый внедорожник Freelander, созданный совместно Chery и Jaguar Land Rover, впервые попал в объективы камер в предсерийном обличье. Машина щедро покрыта камуфляжной плёнкой, но общие черты экстерьера всё равно угадываются – дизайнеры явно вдохновлялись классическими моделями Land Rover, такими как Freelander и Defender.

Freelander

Сейчас сложно сказать, какие ручки будут на серийной версии – выдвижные или полускрытые, ведь плёнка скрывает мелкие детали. Зато отлично просматриваются характерные наклонные стойки лобового стекла, массивные прямоугольные фары со светодиодной начинкой и довольно крупные боковые зеркала. Прототип, по сути, является материализованной версией концептуального кроссовера под названием Concept 97.

Freelander

Первая модель возрождённого бренда должна стать полноценным гибридным внедорожником среднего размера, который можно будет заряжать от розетки. В будущем, кстати, не исключают и появление чисто электрической модификации.

Основой для новинки послужила современная архитектура Chery E0X. Под капотом (а точнее, в моторном отсеке) расположится гибридная силовая установка: бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра будет работать в паре с двумя электромоторами. Машину также обещают оснастить продвинутой интеллектуальной системой Huawei Qiankun, тяговыми батареями от CATL и новейшим процессором Qualcomm Snapdragon для мультимедийного комплекса.

Freelander

Официальные технические характеристики и детали дизайна производитель планирует обнародовать уже в июне. А первые покупатели смогут увидеть новинку в салонах до конца текущего года.