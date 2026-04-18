Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Совместный проект Chery и Land Rover замечен на тестах в предсерийном обличье

Chery и Jaguar Land Rover тестируют внедорожник Freelander на платформе E0X

Новый внедорожник Freelander, созданный совместно Chery и Jaguar Land Rover, впервые попал в объективы камер в предсерийном обличье. Машина щедро покрыта камуфляжной плёнкой, но общие черты экстерьера всё равно угадываются – дизайнеры явно вдохновлялись классическими моделями Land Rover, такими как Freelander и Defender.

Совместный проект Chery и Land Rover замечен на тестах в предсерийном обличье
Freelander

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
АВТОВАЗ открыл предзаказ на фургоны и минивэны...
Законопроект о продаже «красивых» номеров
На заводе АГР в Шушарах собран первый Jeland J6

Сейчас сложно сказать, какие ручки будут на серийной версии – выдвижные или полускрытые, ведь плёнка скрывает мелкие детали. Зато отлично просматриваются характерные наклонные стойки лобового стекла, массивные прямоугольные фары со светодиодной начинкой и довольно крупные боковые зеркала. Прототип, по сути, является материализованной версией концептуального кроссовера под названием Concept 97.

Совместный проект Chery и Land Rover замечен на тестах в предсерийном обличье
Freelander

Рекомендуем
Тест по ПДД: не все ответят правильно! А вы?

Первая модель возрождённого бренда должна стать полноценным гибридным внедорожником среднего размера, который можно будет заряжать от розетки. В будущем, кстати, не исключают и появление чисто электрической модификации.

Основой для новинки послужила современная архитектура Chery E0X. Под капотом (а точнее, в моторном отсеке) расположится гибридная силовая установка: бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра будет работать в паре с двумя электромоторами. Машину также обещают оснастить продвинутой интеллектуальной системой Huawei Qiankun, тяговыми батареями от CATL и новейшим процессором Qualcomm Snapdragon для мультимедийного комплекса.

Совместный проект Chery и Land Rover замечен на тестах в предсерийном обличье
Freelander

Официальные технические характеристики и детали дизайна производитель планирует обнародовать уже в июне. А первые покупатели смогут увидеть новинку в салонах до конца текущего года.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Freelander
Количество просмотров 9
18.04.2026 
Фото:Freelander
Поделиться:
Оцените материал:
0