ФАС изменит расчет цен на техосмотр и добавит новую пошлину

ФАС снизит барьер для сбора данных с операторов и учет госсбор в 500 рублей

Федеральная антимонопольная служба предложила изменить способ расчета тарифов на техосмотр автомобилей.

13 апреля на сайте regulation.gov.ru появилось уведомление о разработке нового приказа. По действующим с 2022 года правилам регионы обязаны собирать с операторов ТО их предложения по изменению цен, причем для пересмотра тарифа нужно, чтобы их направили не менее 50% региональных операторов. Если же нужного количества заявок не набирается, то тариф просто повышают на уровень инфляции.

На деле бизнес почти никогда не дает необходимых сведений, поэтому ФАС хочет снизить процентный порог – правда, до какого именно значения, пока неизвестно, потому что проект приказа еще не опубликовали. В ведомстве надеются, что такая поправка заставит операторов активнее предоставлять информацию, и тогда в регионах начнут чаще применять расчетный метод, а не просто индексировать цены по инфляции.

Одновременно в новой методике учтут госпошлину в 500 рублей, которая действует с 1 января 2025 года. Эту пошлину автовладельцы платят сверх обычного тарифа за то, чтобы диагностическую карту внесли в единую автоматизированную информационную систему техосмотра (ЕАИСТО) МВД. Как именно эту сумму включат в расчеты, тоже пока не ясно, поскольку самого проекта приказа еще нет.

С января 2026 года в соответствии с действующей методикой тарифы на техосмотр легковых машин уже выросли в среднем на 9,7%.

С 2021 года регулярный техосмотр обязателен для легковых такси, грузовиков и автобусов. Обычные же владельцы легковых автомобилей проходят его только при перерегистрации машин старше четырех лет или при внесении изменений в конструкцию. В 2024 году оформили 5,9 миллиона диагностических карт по итогам техосмотра легковых машин, а данных за 2025 год пока не публиковалось.

Дороже всего процедура обходится на Чукотке – 5400 рублей за машину, а также в Санкт-Петербурге — 2000 рублей.