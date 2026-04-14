Половина проданных в России в марте электрокаров пришлась на одну модель

Аналитик Целиков: Продажи электрокаров в марте в России выросли на 21%

В марте на российский учет встало 706 электрокаров. Это на 21% больше, чем в марте 2025 года (585 шт.), рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков. Интересно, что одна модель фактически задавала тон всему сегменту. По сути, почти половина всех проданных машин – 49,3%, если точнее, – пришлась на Evolute I-Joy, которая разошлась тиражом 348 экземпляров.

Остальные лидеры рейтинга отстают от этого результата на порядок. Второе место занял Umo 5 с 44 проданными машинами, следом идут Avatr 12 (30 шт.), Avatr 11 и Evolute i-Sky, каждая из которых нашла по 27 покупателей.

В целом за квартал россияне приобрели 2272 электрокара, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.