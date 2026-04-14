#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России появится Национальная новостная платформа. Маркетплейсы и соцсети обяжут к ней подключиться

Законопроект о создании Национального агрегатора новостей внесут ГД уже в мае

Госдума готовит законопроект о создании Национальной новостной платформы на базе популярного агрегатора «Дзен», который принадлежит компании VK. Документ могут рассмотреть уже в мае, пишет «Коммерсант», со ссылкой на презентацию холдинга VK.

Рекомендуем
Главная особенность инициативы в том, что виджет с новостями придется в обязательном порядке размещать в поисковых и аудиовизуальных сервисах, на главных страницах крупных соцсетей, маркетплейсов и видеосервисов.

Правила размещения зависят от типа площадки. Если это соцсеть или поисковик, на видном месте покажут виджет с пятью новостными заголовками. Если это видеохостинг или классифайд, ограничатся одной кнопкой, которая отправит пользователя на «Дзен» за топ‑15 новостей.

Под действие закона попадут все сервисы с дневной аудиторией свыше 5 млн человек. Отбирать, какие именно СМИ попадут в ленту, будет правительство.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Авторы идеи объясняют такой шаг серьезным падением трафика. За последние годы аудитория многих изданий сократилась на 30–70%, и они стали критически зависеть от «Дзена».

Рекламную выручку от новостного блока поделят пополам: половина уйдет владельцам сайтов, где висит виджет, а остальное – в поддержку прессы. При этом 10% из этой доли направят ассоциации СМИ. Куда пойдут остальные 40% от доли доходов медиа, пока не сообщается.

Рекомендуем
Разработчики обещают, что после внедрения платформы охваты крупных изданий вырастут втрое, а время чтения материалов увеличится на 65%.

В медиахолдинге Rambler & Co посчитали, что национальный агрегатор – это хорошо для борьбы с фейками и сохранения аудитории классических СМИ. Но предупредили: доминирующая платформа рискует начать диктовать свои порядки в ущерб остальным авторам контента.

Источник:  «Коммерсант»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Unsplash
14.04.2026 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0