В России появится Национальная новостная платформа. Маркетплейсы и соцсети обяжут к ней подключиться

Законопроект о создании Национального агрегатора новостей внесут ГД уже в мае

Госдума готовит законопроект о создании Национальной новостной платформы на базе популярного агрегатора «Дзен», который принадлежит компании VK. Документ могут рассмотреть уже в мае, пишет «Коммерсант», со ссылкой на презентацию холдинга VK.

Главная особенность инициативы в том, что виджет с новостями придется в обязательном порядке размещать в поисковых и аудиовизуальных сервисах, на главных страницах крупных соцсетей, маркетплейсов и видеосервисов.

Правила размещения зависят от типа площадки. Если это соцсеть или поисковик, на видном месте покажут виджет с пятью новостными заголовками. Если это видеохостинг или классифайд, ограничатся одной кнопкой, которая отправит пользователя на «Дзен» за топ‑15 новостей.

Под действие закона попадут все сервисы с дневной аудиторией свыше 5 млн человек. Отбирать, какие именно СМИ попадут в ленту, будет правительство.

Авторы идеи объясняют такой шаг серьезным падением трафика. За последние годы аудитория многих изданий сократилась на 30–70%, и они стали критически зависеть от «Дзена».

Рекламную выручку от новостного блока поделят пополам: половина уйдет владельцам сайтов, где висит виджет, а остальное – в поддержку прессы. При этом 10% из этой доли направят ассоциации СМИ. Куда пойдут остальные 40% от доли доходов медиа, пока не сообщается.

Разработчики обещают, что после внедрения платформы охваты крупных изданий вырастут втрое, а время чтения материалов увеличится на 65%.

В медиахолдинге Rambler & Co посчитали, что национальный агрегатор – это хорошо для борьбы с фейками и сохранения аудитории классических СМИ. Но предупредили: доминирующая платформа рискует начать диктовать свои порядки в ущерб остальным авторам контента.