Кто-то только что купил редчайший полноприводный Иж

В Екатеринбурге появилась и исчезла редкая «капсула времени» — Иж Ода 4х4

Полноприводный вариант хэтчбека ИЖ-2126 выставили (совсем ненадолго) на продажу в Екатеринбурге.

Серийный кроссовер из СССР (не Нива!) — тест «За рулем»

Модификация, известная как ИЖ-2126-060 и Иж Ода 4х4, сама по себе довольно редкая – с 1995 по 2005 год «ИжАвто» выпустил всего несколько тысяч экземпляров. А выставленный на продажу образец был интересен еще и тем, что находится, как указано, в состоянии капсулы времени. Продавец подчеркивал, что автомобиль абсолютно новый. По ПТС – два владельца. Указанный пробег автомобиля 2003 года – всего 260 км.

В тексте сообщалось также, что проведена полная антикоррозийная обработка кузова, заменены все технологические жидкости и установлен новый АКБ. Объявление провисело на классифайде всего около суток: опубликовавшись 13 апреля, уже на следующий день оно высвечивалось как «Автомобиль снят с продажи».

Вполне вероятно, что редкую машину с приятной ценой 870 тысяч рублей кто-то оперативно приобрел в частную коллекцию. Или стоит ждать, что в ближайшее время полноприводная Ода всплывет на обзоре у какого-либо популярного автоблогера?

Источник:  Дром
Иннокентий Кишкурно
15.04.2026 
