В России выявили предпочтения женщин за рулем. И выяснили, сколько у нас автомобилисток

Согласно данным ГИБДД за прошлый год, представительницы прекрасного пола теперь составляют около 40% от всех автомобилистов, тогда как еще десять лет назад этот показатель не превышал 25%.

Сегодня на дорогах страны насчитывается порядка 33,6 миллиона мужчин и 22,4 миллиона женщин, которые регулярно садятся за руль.

Что в приоритете: комфорт против мощности

Критерии выбора автомобиля у женщин и мужчин традиционно различаются, отметила директор по коммуникациям директор по коммуникациям ГК «АвтоСпецЦентр» и ГК «АвтоДом» Анна Уткина.

Если сильный пол чаще обращает внимание на технические характеристики (мощность, проходимость) и выбирает внедорожники, то автоледи более практичны и ориентируются на комфорт, безопасность и экономичность. Именно благодаря этим критериям в тройке лидеров по популярности у них прочно обосновались седаны. Однако, как отметила эксперт, предпочтения меняются.

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «АвтоСпецЦентр» и ГК «АвтоДом»:

«При этом современные женщины все чаще присматриваются к кроссоверам, которые формируют ощущение безопасности за счет высокого клиренса. Среди них особенно популярны модели, сочетающие вместительность и комфорт, например, Haval Jolion.

Корейские бренды, такие как Kia и Hyundai, неизменно входят в число фаворитов благодаря сбалансированным характеристикам и современному дизайну. Также востребованы китайские марки, которые быстро завоевали доверие российских автовладельцев. Бренды Chery, Geely и Haval отличаются передовым оснащением и привлекательной ценой».

Не последнюю роль при выборе играет и эстетическая составляющая. Женщины уделяют большое внимание цвету и дизайну, стремясь подчеркнуть индивидуальность. Многие отдают предпочтение ярким оттенкам, хотя на пике популярности сейчас также находятся благородные серые тона.

Алексеева Елена
Фото:freepik / lookstudio
18.04.2026 
