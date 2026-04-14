АВТОВАЗ запатентовал новое имя для Lada

АВТОВАЗ зарегистрировал товарный знак Lada Yashma в апреле 2025 года

В базе Роспатента появилась запись о регистрации нового товарного знака Lada Yashma. Данные Федерального института промышленной собственности подтверждают, что регистрация прошла 14 апреля. Пока неясно, станет ли это название именем будущей модели, но такая возможность не исключена.

Права на бренд закреплены по автомобильному классу МКТУ, куда входят машины и их части, а также по категории игрушек. При этом в открытых реестрах правообладатель не указан – это сделано в соответствии с правительственным постановлением прошлого сентября.

Интересно, что заявку на «Яшму» в ведомство подали еще в феврале 2025-го, одновременно с целым рядом других имен: Lada Ariva, Yarus, Parus и Tigris. Два последних – Parus и Tigris – успешно прошли процедуру и были зарегистрированы месяцем раньше, в марте.

Источник:  ФИПС
Ушакова Ирина
14.04.2026 
