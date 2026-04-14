Корейские авто в России: какая модель бьёт все рекорды
14 апреля
Корейские авто в России: какая модель бьёт все рекорды
Корейские авто в России: какая модель бьёт все рекорды

Аналитик Целиков: Продажи автомобилей Kia в России взлетели на 90%

По данным «Автостата», в январе – марте 2026 года в РФ было зарегистрировано 2035 новых автомобилей Kia. Это на 90% больше, чем в 1-м квартале прошлого года (1071 шт.), сообщил глава агентства Сергей Целиков. Продажи Kia в России сейчас почти наполовину держатся на одной модели. Речь о компактном кроссовере Seltos, который в прошлом месяце занял 48% всего спроса на марку – это 971 машина. По сути, его реализация подскочила в три с половиной раза. Популярность Seltos во многом объясняется его техническими параметрами: двигатель мощностью 160 лошадиных сил укладывается в выгодную для покупателя налоговую категорию. Причем подавляющее большинство этих машин – 94% – приехало к нам из Китая.

Вторую строчку в рейтинге бренда уверенно удерживает классический Kia Sportage. На этот среднеразмерный кроссовер пришлось 22% спроса, или 442 зарегистрированных автомобиля. Интересно, откуда они появились: больше половины, 56%, собрали в Казахстане. Еще треть машин (33%) – китайского производства, а оставшиеся 11% поделили между собой поставки из самой Кореи (8%) и даже из Словакии (3%).

Другие модели корейского бренда тоже находят своих покупателей, хотя и в меньших объемах. В прошлом месяце россияне оформили 186 седанов K5 и 133 седана K3. Компактный кроссовер KX1 разошелся тиражом в 85 штук, а минивэн Carnival и крупный кроссовер Sorento показали одинаковый результат – по 77 регистраций каждый.

Эксперт отмечает, что свыше 60% всех проданных в России автомобилей Kia сейчас имеют китайское происхождение.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
14.04.2026 
