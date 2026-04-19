Красную Волгу в хорошем состоянии продают за бесценок

На продажу выставили хорошо сохранившуюся Волгу ГАЗ-24 1973 года выпуска

В Екатеринбурге продают красную Волгу ГАЗ-24 1973 года выпуска (так называемая первая серия) – и просят за нее всего 215 тысяч рублей.

Указанный пробег – менее 7 тысяч километров, при этом владелец сообщает, что «ездил без перерывов», машина не стояла подолгу. Покупалась она под реставрацию, да времени заняться ей так и не нашлось – вот как объясняется причина продажи. Продается машина также «понимающему человеку» – под восстановление или реставрацию. Насколько позволяют судить снимки, кузов и салон машины находятся в удивительно неплохом для этого возраста состоянии.

Судя по описанию, ранее, до покупки нынешним владельцем, у этой Волги всю жизнь был один владелец. Когда-то давно он перекрасил ее из родного цвета «темная вишня» в похожий «калина». Сейчас машина комплектна на 90% и на полном ходу. Установлены новые прокладка ГБЦ и бензонасос. Все датчики и указатели работают, печка функционирует.

Современный учет на продавце, есть номера актуального образца. Если необходимо, машину могут поставить на автовоз и «отправить куда угодно». В общем, дело темное, но интересное. Есть желающие?