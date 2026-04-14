Эти иномарки россияне скупали в 2026 году: модели и цены

Почему в России выросли продажи «параллельных» иномарок

Параллельный импорт автомобилей в России в первом квартале 2026 года показал настоящий взлёт. По данным агентства «Автостат», на которое ссылается Autonews, спрос на новые иномарки, ввозимые по альтернативным схемам, резко подскочил по сравнению с прошлым годом. Журналисты изучили статистику и побывали в московских салонах, чтобы понять, какие именно модели разбирают и за какие деньги.

Продажи Toyota за три месяца достигли 6914 штук, что больше показателей января-марта 2025 года на целых 111%. Причём подавляющее большинство – 88% – это машины, собранные в Китае.

Лидером стал кроссовер RAV4 шестого поколения: его купили 2350 раз, прирост – 170%. В шоурумах чаще всего встречается версия в топовой комплектации Luxury, а цена стартует от 5,02 млн рублей. Следом идёт Toyota Highlander с 2263 проданными экземплярами и ростом на 396%. Обычно это машины в исполнении Premium китайского производства текущего модельного года, их можно найти от 5,89 млн. Седан Camry, которого реализовали 1264 единицы, предлагается в разных комплектациях, начиная с 4,39 млн рублей.

Продажи BMW выросли на 91%, до 3873 автомобилей. Примерно половина (51,5%) – китайской сборки, а на долю машин из Германии пришлось 43,5%.

Самым популярным оказался кроссовер X3: 1255 штук, рост в 2,5 раза. В салонах в основном представлена удлинённая L-версия, созданная для Китая, с ценником от 7,1 млн. За ним следует X5, которого продали 647 единиц. Вопреки тенденции, дилеры чаще везут обычную, а не удлинённую версию из Европы и Кореи, стоимость – от 10,45 млн. Компактный X1, снова появившийся в продаже в удлинённом варианте, разошёлся тиражом 465 штук и считается самым доступным кроссовером марки – от 5,65 млн.

В случае с Volkswagen динамика и вовсе впечатляющая: плюс 352% и 3361 проданный автомобиль. Практически все они (95%) родом из Китая.

Треть всех продаж пришлась на Tiguan в L-версии – 1108 штук. Чаще это комплектация R-Line Premium с круиз-контролем и камерой кругового обзора, цена – от 5,25 млн. Более доступный кроссовер Tharu (775 шт.) можно было найти от 3,38 млн, но сейчас его запасы на складах почти исчерпаны. Большой Teramont второго поколения разошёлся тиражом 580 единиц, обычно в комплектации Peak с массажёрами сидений и аудиосистемой Harman/Kardon, стоимость – от 6,72 млн.

Mercedes-Benz показал рост на 82%, было зарегистрировано 2773 новых автомобиля. Большинство из них (85%) приехали прямиком из Германии.

Неожиданным лидером стал внедорожник G-Class с 404 проданными экземплярами. Спросом пользуются и дизельные, и бензиновые версии, цена начинается от 22,99 млн рублей. Полноразмерный кроссовер GLS второго поколения, обновлённый в прошлом году, нашёл 348 покупателей (от 16,813 млн). Модель GLE, которую начали завозить ещё в 2024-м, разошлась тиражом 332 штуки, причём дилеры отмечают рекордный спрос; стоимость – от 11,57 млн.

Чешская Skoda отличилась почти четырёхкратным ростом продаж – плюс 292% и 2360 автомобилей. Почти все они (96%) собраны в Китае.

Вопреки общей кроссоверной тенденции, хитом стал лифтбек Superb третьего поколения – 1557 проданных машин. Его цена начинается от 3,27 млн рублей. Компактные кроссоверы Karoq (284 шт.) и Kamiq (245 шт.) тоже пользовались спросом, особенно в богатых комплектациях, но на данный момент их практически нет в наличии, остаётся только ждать новых поставок или оформлять заказ.