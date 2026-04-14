Geely отзывает почти 39 тысяч Atlas из-за риска перегрева датчиков

Geely заменит предохранители на 38 913 кроссоверах Atlas и обновит софт

С 14 апреля 2026 года «Джили-Моторс» запускает отзывную кампанию для кроссоверов Geely Atlas.

Под нее подпадают 38 913 автомобилей, выпущенных с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025-го. Причина – риск некорректной работы парковочных датчиков, из-за которой они могут перегреться и повредить соседние узлы.

Чтобы этого избежать, дилеры заменят штатный предохранитель модуля управления парковочным ассистентом: вместо 10-амперного установят на 5 ампер. Параллельно обновят программное обеспечение – теперь при неполадке на центральном экране будет появляться предупреждение.

Механики также проверят сами датчики системы помощи при парковке и при необходимости заменят. Все работы в рамкой отзывной кампании для владельцев бесплатны.

Узнать, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно у официальных дилеров или на сайте компании Geely (раздел «Владельцам» → «Технические акции»), указав VIN-номер. Мера согласована с Росстандартом и направлена на полное исключение риска перегрева.

