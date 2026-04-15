Почти 7 из 10 новых машин в России теперь китайские

Аналитик Целиков: доля китайских авто на рынке РФ выросла до 68,7% за I квартал

В последнее время в интернете активно обсуждают динамику продаж китайских автомобилей в нашей стране. Однако глава «Автостата» Сергей Целиков утверждает, что реализация машин из КНР в России вовсе не падает. Китайские автомобили и машины, собранные из китайских комплектующих, по сути, захватили российский рынок. За первые три месяца 2024 года их совокупная доля достигла 68,7%, подсчитал аналитик Целиков. Это значит, что из каждых 265 тысяч проданных новых легковушек почти 182 тысячи так или иначе связаны с автопромом КНР.

Традиционные китайские бренды вроде Chery, Geely и Haval остаются локомотивом, обеспечив 40,4% всего рынка. Они отгрузили покупателям примерно 107 тысяч машин. Но настоящий бум наблюдается в другом сегменте – у новых российских марок, которые по факту собираются из готовых китайских комплектов. Tenet, Evolute, «Москвич», Xcite, Sollers и белорусский Belgee за квартал реализовали почти 48 тысяч автомобилей. Год назад этот показатель был в три раза меньше и составлял всего 12,5 тысячи единиц.

Причём растут не только они. Даже иномарки глобальных концернов, если их производство перенесено в Китай, показывают положительную динамику. Продажи Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW и Audi, собранных на китайских заводах, выросли на 10,2%, достигнув отметки в 27 тысяч штук.

В общем-то, тренд на усиление позиций Китая только ускоряется. Если в первом квартале прошлого года на его долю приходилось 155 тысяч машин или 63,2% рынка, то сейчас прирост составил 17%.