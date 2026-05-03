#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Низкопрофильные шины: плюсы и минусы

Эксперт Пархомчук: ресурс у низкопрофильных шин ниже, но сцепление лучше

Низкопрофильные шины нередко выбирают ради спортивного вида, но у такого решения есть обратная сторона, о которой рассказал руководитель группы по тестированию Ikon Tyres Александр Пархомчук.

Рекомендуем
Сломается ли бензонасос, если ездить на «лампочке»?

При разработке шин с низким профилем (отношение высоты боковины к ее ширине составляет 50% и меньше) акцент делается на максимальное сцепление и управляемость. Ресурс протектора у них часто оказывается меньше, чем у аналогов со стандартным профилем, то есть изнашиваются они быстрее.

Низкопрофильные модели отличает жесткая конструкция. Из-за этого в салоне становится заметно шумнее. Во-вторых, покрышки сильнее передают каждую неровность дороги, так что о комфортной езде можно забыть.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рассекречен большой GAC S9 для России
Преемник Kia Rio встал на конвейер в Узбекистане
Названы ежегодные объемы производства кроссовера Лада Азимут

Кстати, на этом минусы не заканчиваются. Для таких моделей используют особую резиновую смесь, которая увеличивает сопротивление качению. В реальности это выливается в небольшой, но стабильный перерасход топлива – машине просто становится тяжелее катиться.

Преимущества низкопрофильных шин

Но за свои недостатки эти шины кое-что дают. Усиленный каркас обеспечивает более короткий тормозной путь, причём как на сухом, так и на мокром покрытии. Автомобиль начинает чётче слушаться руля, а на высокой скорости чувствует себя устойчивее.

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 194
03.05.2026 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
-1