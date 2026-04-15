Хотели купить красивый номер на машину? Придется подождать

В Госдуме объяснили необходимость доработки закона о продаже «красивых» номеров

Идею с легальной продажей «красивых» автомобильных номеров снова отложили в долгий ящик. Госдума вернула соответствующий законопроект на доработку, и главная причина – полная неясность, а что, собственно, считать красивым. Об этом на Радио РБК заявил первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев.

Понятие красоты в номерах оказалось слишком субъективным. Кому-то нравятся зеркальные комбинации вроде 123321, кто-то мечтает о дате рождения ребёнка, а для третьего идеал – это так называемая «лесенка». Федяев привёл простой пример: самый обычный номер 025 при таком размытом подходе может неожиданно стать платным, хотя ничего особенного в нём нет. Пока авторы инициативы не пропишут чёткие и однозначные критерии, двигаться дальше бессмысленно.

Пробелы в законопроекте о номерах

Но расплывчатое определение – далеко не единственная проблема документа. По словам парламентария, в нём вообще не отражены ключевые практические моменты. Непонятно, как именно будет организована продажа, что делать с номером при дарении или продаже машины, как его унаследовать и даже как утилизировать. Совершенно не проработан механизм ценообразования – кто и как будет устанавливать стоимость за желанную комбинацию цифр.

Федяев подчеркнул, что инициатива касается огромной аудитории: более 60 миллионов нынешних автовладельцев и около миллиона новых регистраций каждый год. Каждый из этих людей должен заранее понимать, сколько и за что ему придётся платить, будет ли это госпошлина или какой-то отдельный сбор. Без ответов на эти вопросы принимать закон нельзя.

При этом в комитете признают, что сама тема требует законодательного решения. Перспективы теперь зависят только от того, как быстро авторы законопроекта – депутаты от фракции «Новые люди» – устранят все замечания. Ещё в январе Федяев критиковал документ за неполноту и даже высказывал опасения, что вместо борьбы с коррупцией в сфере номеров он может её породить.

Напомним, законопроект, регламентирующий резервирование и покупку особых номеров через « Госуслуги», был внесён в Госдуму в конце октября 2025 года. Саму идею ранее одобрил президент Владимир Путин, удивившись, почему этого не сделали раньше. Впрочем, попытки узаконить рынок «красивых» номеров предпринимались и раньше, например, в 2019 году, но тогда всё тоже закончилось ничем.