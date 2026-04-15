#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как правильно заменить тормозные колодки? Есть важные нюансы
15 апреля
Как правильно заменить тормозные колодки? Есть важные нюансы
«За рулем» подробно описал процесс правильной...
Honda Odyssey
15 апреля
В автомобилях Honda нашли серьезную неисправность
Honda отзывает 440 тысяч автомобилей в США...
Хотели купить красивый номер на машину? Придется подождать

В Госдуме объяснили необходимость доработки закона о продаже «красивых» номеров

Идею с легальной продажей «красивых» автомобильных номеров снова отложили в долгий ящик. Госдума вернула соответствующий законопроект на доработку, и главная причина – полная неясность, а что, собственно, считать красивым. Об этом на Радио РБК заявил первый зампред комитета по транспорту Павел Федяев.

Понятие красоты в номерах оказалось слишком субъективным. Кому-то нравятся зеркальные комбинации вроде 123321, кто-то мечтает о дате рождения ребёнка, а для третьего идеал – это так называемая «лесенка». Федяев привёл простой пример: самый обычный номер 025 при таком размытом подходе может неожиданно стать платным, хотя ничего особенного в нём нет. Пока авторы инициативы не пропишут чёткие и однозначные критерии, двигаться дальше бессмысленно.

Рекомендуем
Сломается ли бензонасос, если ездить на «лампочке»?

Пробелы в законопроекте о номерах

Но расплывчатое определение – далеко не единственная проблема документа. По словам парламентария, в нём вообще не отражены ключевые практические моменты. Непонятно, как именно будет организована продажа, что делать с номером при дарении или продаже машины, как его унаследовать и даже как утилизировать. Совершенно не проработан механизм ценообразования – кто и как будет устанавливать стоимость за желанную комбинацию цифр.

Федяев подчеркнул, что инициатива касается огромной аудитории: более 60 миллионов нынешних автовладельцев и около миллиона новых регистраций каждый год. Каждый из этих людей должен заранее понимать, сколько и за что ему придётся платить, будет ли это госпошлина или какой-то отдельный сбор. Без ответов на эти вопросы принимать закон нельзя.

Рекомендуем
Три способа купить новую машину без наценки (и что не так с автомобильными маркетплейсами)

При этом в комитете признают, что сама тема требует законодательного решения. Перспективы теперь зависят только от того, как быстро авторы законопроекта – депутаты от фракции «Новые люди» – устранят все замечания. Ещё в январе Федяев критиковал документ за неполноту и даже высказывал опасения, что вместо борьбы с коррупцией в сфере номеров он может её породить.

Напомним, законопроект, регламентирующий резервирование и покупку особых номеров через « Госуслуги», был внесён в Госдуму в конце октября 2025 года. Саму идею ранее одобрил президент Владимир Путин, удивившись, почему этого не сделали раньше. Впрочем, попытки узаконить рынок «красивых» номеров предпринимались и раньше, например, в 2019 году, но тогда всё тоже закончилось ничем.

Источник:  Радио РБК
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС
Количество просмотров 11
15.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0