В автомобилях Honda нашли серьезную неисправность
Honda отзывает 440 тысяч автомобилей в США из-за дефекта подушек безопасности
Компания Honda объявила о крупном отзыве на американском рынке, который затронет почти полмиллиона машин. Речь идёт о 440 тысячах автомобилей, у которых могут быть установлены неисправные подушки безопасности.
Об этом 15 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA). В NHTSA уточнили, что из-за ошибки ПО подушки безопасности в минивэнах Odyssey могут срабатывать спонтанно.
Программное обеспечение во всех отозванных автомобилях бесплатно обновят дилеры Honda.
Honda Odyssey
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Reuters
Фото:Honda
6
15.04.2026
Поделиться:
Оцените материал:
0