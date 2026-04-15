В автомобилях Honda нашли серьезную неисправность

Honda отзывает 440 тысяч автомобилей в США из-за дефекта подушек безопасности

Компания Honda объявила о крупном отзыве на американском рынке, который затронет почти полмиллиона машин. Речь идёт о 440 тысячах автомобилей, у которых могут быть установлены неисправные подушки безопасности.

Об этом 15 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA). В NHTSA уточнили, что из-за ошибки ПО подушки безопасности в минивэнах Odyssey могут срабатывать спонтанно.

Программное обеспечение во всех отозванных автомобилях бесплатно обновят дилеры Honda.

Honda Odyssey