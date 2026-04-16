Nissan Juke третьего поколения: вызывающий дизайн и запас хода в 500 км

Новый кроссовер Nissan Juke с поддержкой двусторонней зарядки появится в 2027 году

Новый Juke, который компания Nissan представила в Японии, станет полностью электрическим и выйдет на рынок весной 2027 года.

Производство модели наладят на британском заводе в Сандерленде.

Внешность нового Juke стала еще смелее: угловатые панели кузова, массивные колесные арки и футуристическая оптика делают его похожим на концепт-кар. При этом автомобиль сохранил характерный силуэт и узнаваемые ручки задних дверей на стойках.

Технически новинка базируется на платформе CMF-EV (альянс Renault-Nissan-Mitsubishi), которая уже знакома по Nissan Ariya и Renault Scenic. Это намекает на увеличение габаритов: длина нового Juke может достичь 4,3–4,4 метра. Ожидаются батареи емкостью от 50 до 75 кВт·ч, что обеспечит запас хода до 500 км по циклу WLTP. Скорее всего, автомобиль предложат с передним приводом и мощностью двигателя 130–160 кВт (177–218 л.с.).

Интересная особенность – поддержка двусторонней зарядки V2G. Это позволит Juke как заряжаться от сети, так и отдавать энергию обратно в дом или сеть.

Примечательно, что Nissan продолжит продажи и гибридной версии текущего поколения – модели будут сосуществовать параллельно.