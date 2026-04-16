Сальник: как работает деталь и почему важна правильная установка
Он защищает от утечки масла и попадания грязи. В автомобиле сальники используются в двигателе, коробке передач, редукторах, насосе ГУР и компрессоре кондиционера.
Герметичность обеспечивается за счет эластичной рабочей кромки. В качестве материала применяются полимеры — от каучука до тефлона. Выбор зависит от условий работы: стойкости к маслу, бензину, температурного диапазона и оборотов вала.
Основные ошибки при установке сальника
- Перекос при монтаже. Возникает при использовании неправильных оправок или ударах по сальнику. Ведет к неравномерному износу и течи.
- Повреждение пружины или корпуса. Результат ударов без оправки. Приводит к потере герметичности.
- Повреждение рабочей кромки.
- Неправильный размер или тип сальника. Неверно подобранный диаметр или направление накатки делает деталь бесполезной.
- Грязь в посадочном месте. Нарушает герметичность.
- Неправильная смазка. Тефлоновые сальники, например, смазывать нельзя.
Чаще всего сальник выходит из строя не из-за брака, а из-за ошибок при подборе и установке.
Компания FEBEST выпускает более 400 моделей сальников для разных узлов автомобиля. Детали соответствуют оригинальным требованиям по материалам и геометрии. Для точного подбора можно воспользоваться обновлённым каталогом FEBEST с поиском по VIN-номеру.
