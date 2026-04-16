Сальник: как работает деталь и почему важна правильная установка

Сальник — это уплотнитель, который устанавливается в местах соединения подвижных деталей.

Он защищает от утечки масла и попадания грязи. В автомобиле сальники используются в двигателе, коробке передач, редукторах, насосе ГУР и компрессоре кондиционера.

Герметичность обеспечивается за счет эластичной рабочей кромки. В качестве материала применяются полимеры — от каучука до тефлона. Выбор зависит от условий работы: стойкости к маслу, бензину, температурного диапазона и оборотов вала.

Основные ошибки при установке сальника

Перекос при монтаже. Возникает при использовании неправильных оправок или ударах по сальнику. Ведет к неравномерному износу и течи.

Повреждение пружины или корпуса. Результат ударов без оправки. Приводит к потере герметичности.

Повреждение рабочей кромки.

Неправильный размер или тип сальника. Неверно подобранный диаметр или направление накатки делает деталь бесполезной.

Грязь в посадочном месте. Нарушает герметичность.

Неправильная смазка. Тефлоновые сальники, например, смазывать нельзя.

Чаще всего сальник выходит из строя не из-за брака, а из-за ошибок при подборе и установке.

Компания FEBEST выпускает более 400 моделей сальников для разных узлов автомобиля. Детали соответствуют оригинальным требованиям по материалам и геометрии. Для точного подбора можно воспользоваться обновлённым каталогом FEBEST с поиском по VIN-номеру.

Реклама |ООО «Авто-мс», ИНН 7725815525|erid F7NfYUJCUneTVwbAByVR