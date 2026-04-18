Стук в моторе — начало конца: эксперт перечислил тревожные звуки

Шеф-тренер Бахарев предупредил о первых признаках скорой поломки двигателя

Автовладельцам перечислили звуки, которые предупреждают о скорой гибели двигателя.

По словам шеф-тренера центра «Движение без опасности» Владимира Бахарева, никакие посторонние шумы не возникают просто так.

Самый опасный сигнал – нарастающий с оборотами стук, предвещающий проблемы с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье выдает масляное голодание гидрокомпенсаторов, а свист - износ ремней навесного оборудования.

Не менее красноречив и цвет выхлопа. Черный дым говорит о переобогащенной смеси, синий – об износе поршневой, когда масло попадает в камеру сгорания. Густой белый шлейф с запахом ацетона сигнализирует об утечке антифриза в цилиндры. Все три случая, предупреждает эксперт, почти наверняка потребуют капитального ремонта.

Также должны насторожить падение тяги, вибрации на холостых и рывки при разгоне, когда машина глохнет без видимой причины. Отдельный тревожный звоночек – запахи бензина или масла в салоне: они указывают на опасную утечку рабочих жидкостей. Специалист советует не игнорировать эти симптомы, чтобы не довести мотор до летального исхода.