МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Это не шутка: выброшенный из окна машины окурок может обойтись в 50 тысяч
15 апреля
Это не шутка: выброшенный из окна машины окурок может обойтись в 50 тысяч
Эксперт Машаров: Штраф за выброс мусора из окна...
Этот популярный кроссовер будут собирать в России
15 апреля
Этот популярный кроссовер будут собирать в России
Кроссовер Jetour T1 проходит сертификацию для...
Инвалидам и мотоциклистам снова отказали в праве ездить по выделенкам
15 апреля
Инвалидам и мотоциклистам снова отказали в праве ездить по выделенкам
Госдума отклонила законопроект о праве байкеров...

Марка Changan завалит россиян новинками

До конца года компания Changan планирует вывести на рынок РФ еще 7-8 новых авто

Компания Changan до конца года планирует вывести на российский рынок еще 7-8 новых моделей, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на российского представителя марки Сунь Цзэцзюня. Вероятно, речь идет обо всех ключевых брендов марки. Речь идёт не только о базовой марке, но и о суббрендах Uni, Avatr и Deepal, хотя конкретные модели пока не называются.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Скорость на «платках» увеличат!
Кроссовер Lada Azimut испытали морозами, солью...
Volkswagen обновил Taigun — «бюджетный Tiguan» для...

Рекомендуем
Китайский бестселлер стал лучше: что изменилось в самом популярном кроссовере

Ранее в отраслевых источниках уже появлялась информация о возможном появлении в стране целого ряда новинок. Среди них назывались кроссоверы и седаны Deepal – модели S07, S05, S09 и E07. Ожидаются также электромобили Avatr 06 и 07, а ещё седан Changan Eado Max.

Недавно российским покупателям стал доступен обновлённый кроссовер Changan CS75 Pro. Его цена начинается от 2,865 миллиона рублей за пятиместную версию, а семиместный вариант обойдётся минимум в 2,955 миллиона. Это стоимость без учёта возможных акций и специальных предложений.

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 7
15.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0