Марка Changan завалит россиян новинками

Компания Changan до конца года планирует вывести на российский рынок еще 7-8 новых моделей, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на российского представителя марки Сунь Цзэцзюня. Вероятно, речь идет обо всех ключевых брендов марки. Речь идёт не только о базовой марке, но и о суббрендах Uni, Avatr и Deepal, хотя конкретные модели пока не называются.

Ранее в отраслевых источниках уже появлялась информация о возможном появлении в стране целого ряда новинок. Среди них назывались кроссоверы и седаны Deepal – модели S07, S05, S09 и E07. Ожидаются также электромобили Avatr 06 и 07, а ещё седан Changan Eado Max.

Недавно российским покупателям стал доступен обновлённый кроссовер Changan CS75 Pro. Его цена начинается от 2,865 миллиона рублей за пятиместную версию, а семиместный вариант обойдётся минимум в 2,955 миллиона. Это стоимость без учёта возможных акций и специальных предложений.