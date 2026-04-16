Полный привод и зимний пакет: дилеры ждут ажиотажного спроса на этот кроссовер

В ГК «АвтоСпецЦентр» рассказали о перспективах нового поколения Changan UNI-S

В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» поделились ожиданиями от нового поколения кроссовера Changan UNI-S. По их мнению, доля продаж этой модели в их портфеле способна вырасти до 20-30%, а версия с полным приводом и вовсе может занять до 70% от общего спроса на UNI-S.

Многие покупатели, как оказалось, целенаправленно ждали именно полноприводную модификацию, хотя старое поколение с рынка не уходит. Наибольший интерес, по прогнозам дилера, вызовет комплектация «Техно» – она сочетает хорошую оснащённость по части комфорта и безопасности с привлекательной ценой.

Конкурентное поле и локализация

Основными соперниками новинки в пресс-службе назвали обновлённый Haval Jolion, а также модели TENET T7, JAECOO J7 и Belgee X70. При этом UNI-S выделяется более мощным двигателем и высоким крутящим моментом. Ещё один важный аргумент для рынка – у кроссовера будет локализованная сборка, что часто влияет на конечную стоимость и доступность.

Цены и ключевые особенности

Полноприводный Changan UNI-S 4х4 уже можно заказать у российских дилеров. Комплектация «Люкс» оценивается в 2 979 900 рублей, а более оснащённая «Техно» – в 3 149 000 рублей. Главной инженерной особенностью стала интеллектуальная система полного привода, которую специально доработали для российских условий. Она срабатывает всего за 0,4 секунды, что должно обеспечить уверенное движение по скользкой дороге или бездорожью. Для сложных покрытий предусмотрены отдельные режимы: «Снег», «Грязь» и «Песок».

Габариты, климатическая адаптация и динамика

Четвёртое поколение кроссовера выросло в длину на 35 мм, достигнув 4 550 мм. Колёсная база составляет 2 656 мм, а дорожный просвет – 188 мм. Углы въезда и съезда равны 22 и 19 градусам соответственно. Багажник можно трансформировать от 475 до 1415 литров, а объём топливного бака – 68 литров.

Машину серьёзно подготовили к российским зимам. В расширенный зимний пакет вошёл подогрев руля, передних и задних сидений, лобового стекла, зеркал и даже форсунок стеклоомывателя.

Под капотом у новинки – турбированный бензиновый двигатель 1.5T (181 л.с.), который работает в паре с 7-ступенчатой «мокрой» роботизированной коробкой передач. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 8,9 секунды, а заявленный расход топлива по циклу CLTC – 6,9 л на 100 км.