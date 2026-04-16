В РФ производители шин просят ввести заградительные пошлины на покрышки из КНР

«Коммерсант»: китайские шины в России хотят обложить пошлиной в 30%

Крупнейшие российские шинные заводы просят Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) срочно начать защитное расследование. По данным «Коммерсанта», такие компании, как «Кордиант» и Ikon Tyres, хотят оградить внутренний рынок от растущего потока импорта, львиная доля которого – из Китая. Итогом расследования, которое может стартовать в ближайшее время, станет возможное введение квот или пошлин, достигающих 30% от стоимости ввозимых покрышек.

Объёмы ввоза легковых шин в страну уже два года держатся на рекордно высоком уровне: 25,8 млн штук в 2024-м и 25,4 млн – в 2025-м. Причём три четверти всех поставок обеспечивает Китай. Тенденция только усиливается: за первые два месяца 2026 года Пекин нарастил экспорт покрышек в Россию на 31% в денежном выражении, достигнув отметки в 112 млн долларов.

Как импорт влияет на российские заводы

На этом фоне отечественная промышленность испытывает серьёзные трудности. Загрузка мощностей российских шинных заводов просела до 51%, а общее производство за тот же период сократилось на пятую часть. Местным производителям становится всё сложнее конкурировать с дешёвым азиатским импортом, который уже контролирует около трети всего российского рынка.

Генеральный директор «Кордианта» Дмитрий Горбачев полагает, что защитные меры помогут стабилизировать ситуацию и не спровоцируют общего роста цен. Однако не все эксперты с этим согласны. Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков, к примеру, предупреждает, что для покупателей самых доступных китайских шин подорожание может оказаться даже выше размера потенциальной пошлины.

Дополнительные меры регулирования рынка

Параллельно с инициативой бизнеса Минпромторг выдвинул своё предложение, которое также ударит по дешёвому импорту. Ведомство хочет запретить оборот шин с повышенным содержанием полициклических ароматических углеводородов – опасных канцерогенных веществ. Многие бюджетные китайские модели просто не смогут пройти эту проверку и получить необходимую маркировку «Честный знак», что автоматически вытеснит их с полок магазинов.

Окончательное решение по защитным пошлинам Евразийская экономическая комиссия, как ожидается, примет уже осенью этого года.