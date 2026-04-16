Казахстанские авто в России: поставки рухнули вдвое
Поставки новых автомобилей из Казахстана в Россию за первые три месяца 2026 года сократились катастрофически. По словам главы агентства Сергея Целикова, на учёт поставили всего 840 машин – ровно в 2 раза меньше, чем за тот же период годом ранее, когда цифра достигала 1770 единиц.
В реальности речь идёт лишь о трёх марках, которые официально собирают на казахстанских заводах. Лидером остаётся Hyundai с 470 зарегистрированными автомобилями, следом идёт Kia (290 штук), а замыкает список Skoda с показателем в 75 машин.
Поставки в небольшом количестве осуществляются частным образом по схемам альтернативного импорта. Автопром Казахстана занимает всего 0,3% российского авторынка.
Источник: телеграм-канал Сергея Целикова
16.04.2026
