Известный корейский внедорожник — впервые 7 мест!

KGM выводит на рынок внедорожник Rexton в 7-местной модификации

Корейский внедорожник KGM Rexton (бывший Ssang Yong) в 7-местном исполнении будет впервые представлен на российском рынке.

Старт продаж произойдет на неделе с 20 по 26 апреля, сообщает источник, публикуя снимки первых товарных автомобилей. По данным автора заметки, внедорожник с трехрядной вариацией салона будет доступен в единственной богатой комплектации. Она будет отличаться новым оформлением салона, памятью положений сиденья водителя, силовыми порогами и рядом других пунктов.

По данным источника, цена 7-местной версии KGM Rexton составит от 6 195 000 рублей с учетом покупки в трейд-ин. Без учета трейд-ина – от 6 495 000 рублей.

До настоящего момента KGM Rexton был доступен в России лишь в 5-местном исполнении и двух комплектациях – «Оптимум 4×4» и «Премьер 4×4». По данным на апрель-2026 (прайс-лист официального дистрибьютора АО «РЭКС Моторс»), максимальные рекомендованные цены перепродажи (МРЦП) внедорожника в этих комплектациях составляют 5 890 000 и 6 295 000 рублей соответственно. Дилеры дают скидки, доходящие до нескольких сотен тысяч рублей, отмечает «За рулем».