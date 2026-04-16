Мошенники позвонили и сказали, что отец умер. Что сделал сын, привело к трагедии

Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев погиб в ДТП в Паттайе после звонка мошенников

Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев погиб в результате аварии в Таиланде. К трагедии, по данным Telegram-канала «Mash на спорте», привёл звонок мошенников, которые сообщили спортсмену ложную новость о смерти его отца.

Пожидаев, находившийся за рулём байка, получил от злоумышленников известие о кончине родителя. Его ещё и упрекнули в том, что он не приехал на прощание. Поверив обману, мужчина в эмоциональном состоянии рванул по ночным улицам Паттайи, где и попал в ДТП.

Состояние спортсмена оказалось крайне тяжёлым. Медики диагностировали у него серьёзную черепно-мозговую травму, множество переломов и повреждения внутренних органов. Хотя его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, спасти жизнь не удалось – у Александра остановилось сердце.

Опубликованные в сети кадры с места происшествия показывают, как после столкновения водитель падает на проезжую часть, а его мотоцикл отлетает в сторону. Эта авария стала ещё одним трагическим случаем на дорогах с участием россиян за рубежом.