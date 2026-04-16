Самый дорогой китайский седан приедет в Россию. Что он может?

Офис Hongqi готовится открыть в РФ продажи роскошного 557-сильного седана Guoya

Китайский премиальный бренд Hongqi представит в России свой флагман – седан Guoya. По сути, это самая дорогая модель в линейке марки, и её российская премьера станет для компании знаковым событием.

Автомобиль длиной более 5,3 метра предлагает салон на четыре или пять мест, классическую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Верхушку гаммы занимает версия с атмосферным 4,0-литровым двигателем V8, который развивает 557 лошадиных сил. Для сравнения, ровно такую же мощность выдаёт битурбированная «восьмёрка» M177 на Mercedes-Maybach GLS 600. Правда, покупателям будет доступна и более скромная модификация с силовым агрегатом V6.

Внешний вид модели создавался под руководством Джайлса Тейлора, известного британского дизайнера, и в нём, по задумке авторов, сочетаются европейские каноны и восточная эстетика.

Само название «Guoya» тоже неслучайно. Оно составлено из двух иероглифов: «го», что означает «нация» и символизирует мощь страны, и «я» – «элегантность», олицетворяющая сдержанную внутреннюю красоту.

«Для марки Hongqi выход модели Guoya на российский рынок – это открытие новой главы», – прокомментировал событие исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев.

