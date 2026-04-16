Сотни миллиардов: март побил все рекорды по тратам на машины

Газпромбанк Автолизинг: в марте россияне потратили на новые авто 370 млрд рублей

В марте российский авторынок показал впечатляющий финансовый разгон. По данным совместного исследования Газпромбанк Автолизинга и агентства «Автостат», за первый месяц весны жители страны потратили на новые легковые автомобили 369,2 миллиарда рублей. Эта сумма оказалась в полтора раза больше, чем в том же месяце прошлого года, и почти на треть превысила показатель февраля.

За первые три месяца 2026 года общая финансовая емкость рынка достигла 931,7 миллиарда рублей, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Рост трат на премиум и сдвиг в структуре рынка

Особенно сильно в марте выросли расходы на дорогие автомобили. Продажи машин премиум-сегмента, включая люксовые марки, подскочили на 36,8% до 11,7 тысяч штук. В денежном выражении это 103,3 миллиарда рублей – на 39,9% больше, чем месяцем ранее. В итоге доля премиальных авто в общих тратах автопокупателей увеличилась с 26,3% до 28%.

Массовый сегмент, хоть и показал рост продаж до 92,6 тысяч машин (+29,5%), в финансовом плане отстал. Потрачено на него было 265,9 миллиарда рублей, а доля в структуре затрат немного снизилась – с 73,7% до 72%.

Китайские бренды лидируют, но европейские наступают

Абсолютными лидерами по объёму потраченных денег остаются китайские марки с долей 43,2%. Однако самый резкий скачок в марте продемонстрировали европейские автомобили: затраты на них взлетели на 53,6% до 66 миллиардов рублей, а доля выросла с 15,3% до 17,9%.

Траты на российские машины увеличились на 29,7% до 82 миллиардов, но их доля слегка сократилась. Аналогичная ситуация у японских, корейских и американских брендов, чьи доли на рынке также уменьшились.

По количеству проданных машин в марте почти наравне шли китайские (42,7 тыс. шт.) и российские (41 тыс. шт.) производители. Европейские и японские бренды продали по 6,8-6,9 тысяч единиц.

Внедорожники и кроссоверы безоговорочно правят бал

Предпочтения россиян в типах кузовов остаются неизменными. В марте было продано 78,2 тысячи новых кроссоверов и внедорожников, на которые пришлось 305 миллиардов рублей. Таким образом, сегмент SUV обеспечил 75% всех продаж в штуках и рекордные 82,6% в денежном выражении. Этот рубеж в 80% от общей финансовой емкости рынка держится уже четвёртый месяц подряд.

Второе место с большим отрывом занимают автомобили В-класса: 17,1 тысяча проданных машин на сумму 26,2 миллиарда рублей. На все остальные сегменты в совокупности приходится менее 2,5% рынка как по количеству, так и по деньгам.

Мнение экспертов о причинах мартовского бума

Николай Фомин, директор департамента продаж Газпромбанк Автолизинга, связывает всплеск с целым комплексом причин. Помимо сезонного оживления, свою роль сыграли отложенный спрос, снижение банковских ставок, выход множества новинок и привлекательные программы поддержки от производителей. Кстати, конец квартала – это ещё и время, когда дилеры активно стремятся выполнить планы для получения бонусов.

Сергей Удалов, исполнительный директор «АВТОСТАТА», обратил внимание на рекордный уровень трат, превысивший 300 миллиардов рублей впервые за три месяца. Он отметил резкий рост затрат на премиальные машины, особенно европейские марки, спрос на которые обеспечивается через параллельный импорт.