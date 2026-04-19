Машины этих автобрендов признали самым проблемным

iSeeCars назвал 10 автомарок с наибольшим количеством отзывных кампаний

Американский автогигант Ford оказался абсолютным лидером по отзывам автомобилей в США за последний год. Согласно свежему исследованию, основанному на официальной статистике Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), компания вместе со своим люксовым подразделением Lincoln отозвала для ремонта почти 20 миллионов машин в период с апреля 2025-го по март 2026 года. Это больше, чем суммарный показатель всех остальных автопроизводителей, попавших в рейтинг.

Второе место с огромным отрывом заняла Toyota, отозвавшая около 4,1 миллиона автомобилей. Тройку лидеров замыкает Chrysler (входит в концерн Stellantis) с результатом в 3,4 миллиона машин, требующих устранения неисправностей.

Далее в списке самых проблемных с точки зрения отзывов производителей расположились Hyundai (1,85 млн), Nissan (1,55 млн) и Subaru (1,2 млн). General Motors отозвала 1,16 миллиона автомобилей, Honda – 935 тысяч. Замыкают десятку Volvo (845 тыс.) и Volkswagen (836 тыс.). Исследование основано на данных NHTSA за последний год и прогнозах на 30-летний срок службы автомобилей.